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МИД России прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Венесуэле
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МИД России прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Министерство иностранных дел России назвало призывы к срыву голосования в Венесуэле вмешательством в дела суверенного государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Продолжают тиражироваться тезисы о нелегитимности избирательной кампании, звучат призывы к срыву процесса голосования. Нагнетается обстановка на предмет наличия в стране «гуманитарного кризиса», провоцируется недовольство населения курсом властей. Подобные вбросы извне представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Призываем отказаться от этой деструктивной практики", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что «никто не вправе лишать граждан Венесуэлы возможности через голосование высказать свое мнение».
Ранее сообщалось, что национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента.
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