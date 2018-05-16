Мадуро заявил о готовности начать переговоры с США

«Я готов к тому, чтобы это разрешилось с достоинством, с уважением, путём диалога, и чтобы со стороны США прекратились нападки на нашу суверенную родину», — цитирует AVN президента Венесуэлы.

При этом он признал наличие противоречий с США, добавив, что «в XXI веке дипломатия стремится найти диалог и взаимопонимание» между различными сторонами.