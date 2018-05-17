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Россия может возобновить поставки зерна в Эквадор
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Россия может возобновить поставки зерна в Эквадор 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия может возобновить поставки зерна в Эквадор, сообщили журналистам по итогам межправительственной комиссии председатели комиссии, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и министр иностранных дел Эквадора Мария Эспиноса.
«Это бизнес. Мы уже поставляли Эквадору пшеницу, в размере 45 тыс. тонн в год. По состоянию на вчерашний день — мы поставили Мексике 633 тыс. тонн с начала сельскохозяйственного года. В любом случае, наше зерно, если оно конкурентоспособным в Мексике, будет конкурентоспособным в Эквадоре», — сказал Данкверт.
Глава МИД Эквадора отметила, что задача государства — разнообразить торговые связи страны.
«Эквадор является импортером зерна. Наша задача — разнообразить торговых связей. Не могу не отметить тот факт, что товарооборот между нашими странами растет», — сказала Эспиноса журналистам.
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