Россия может возобновить поставки зерна в Эквадор

«Это бизнес. Мы уже поставляли Эквадору пшеницу, в размере 45 тыс. тонн в год. По состоянию на вчерашний день — мы поставили Мексике 633 тыс. тонн с начала сельскохозяйственного года. В любом случае, наше зерно, если оно конкурентоспособным в Мексике, будет конкурентоспособным в Эквадоре», — сказал Данкверт.

Глава МИД Эквадора отметила, что задача государства — разнообразить торговые связи страны.

«Эквадор является импортером зерна. Наша задача — разнообразить торговых связей. Не могу не отметить тот факт, что товарооборот между нашими странами растет», — сказала Эспиноса журналистам.