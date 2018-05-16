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Боливия отказалась от проведения «Дакара» в 2019 году
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Боливия отказалась от проведения «Дакара» в 2019 году 

Чемпионат.com 2 часа назад
Власти Боливии отказались от проведения ралли-марафона «Дакар» в 2019 году, сообщает официальный сайт государства.
Организаторы гонки из ASO не согласились с предложенным властями Боливии изменением маршрута, который хотели проложить по другим регионам страны. В итоге руководство государства вовсе отказалось принимать «Дакар»-2019.
Ранее об отказе от «Дакара» заявили власти Чили. В настоящее время проведение гонки подтвердили только Перу и Эквадор.
Ралли-марафон «Дакар» проводится в Южной Америке с 2009 года. Этапы многодневки проходили по территории Аргентины, Боливии, Чили и Перу.
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