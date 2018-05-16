Боливия отказалась от проведения «Дакара» в 2019 году

Организаторы гонки из ASO не согласились с предложенным властями Боливии изменением маршрута, который хотели проложить по другим регионам страны. В итоге руководство государства вовсе отказалось принимать «Дакар»-2019.

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