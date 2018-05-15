Венесуэла ввела запрет на митинги на время выборов

"Запрещаются публичные собрания и манифестации, скопления людей или любые другие действия, которые могут нарушить и навредить нормальному развитию выборного процесса, с пятницы, 18 мая, до понедельника, 21 мая", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

На этот же период запрещается ношение огнестрельного оружия, кроме оговоренных законом случаев, и продажа алкогольных напитков.