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Венесуэла ввела запрет на митинги на время выборов
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Венесуэла ввела запрет на митинги на время выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 15 мая — РИА Новости. Венесуэльские власти ввели временный запрет на любые митинги перед днем выборов президента, в день выборов и после них, сообщил во вторник глава МВД страны Нестор Ревероль.
"Запрещаются публичные собрания и манифестации, скопления людей или любые другие действия, которые могут нарушить и навредить нормальному развитию выборного процесса, с пятницы, 18 мая, до понедельника, 21 мая", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.
На этот же период запрещается ношение огнестрельного оружия, кроме оговоренных законом случаев, и продажа алкогольных напитков.
Выборы президента в Венесуэле состоятся 20 мая. В них примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.
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