Мадуро пообещал устроить в Венесуэле «экономическую революцию» в случае победы на выборах

ТАСС , 15 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал согражданам привести их к экономическому процветанию в случае победы на выборах главы государства 20 мая. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей. На протяжении последних лет южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, инфляция в ней по итогам 2018 года прогнозируется на уровне в 14000%.

"Я психологически, морально и политически готов к тому, чтобы в том случае, если вы сделаете меня президентом Боливарианской Республики Венесуэла на 2019-2025 годы, вывести вас на путь роста, благополучия и экономического возрождения родины, мы построим это вместе при помощи великой экономической революции", — сказал политик. Он также «поклялся своей жизнью», что покончит со спекулянтами и «экономической мафией», и Венесуэла будет двигаться «к стабильности, к экономическому миру».

Избирательная кампания в южноамериканской стране началась 22 апреля. На высший государственный пост кроме действующего президента Николаса Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти.