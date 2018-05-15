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Мадуро пообещал устроить в Венесуэле «экономическую революцию» в случае победы на выборах
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Мадуро пообещал устроить в Венесуэле «экономическую революцию» в случае победы на выборах 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 15 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал согражданам привести их к экономическому процветанию в случае победы на выборах главы государства 20 мая. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей. На протяжении последних лет южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, инфляция в ней по итогам 2018 года прогнозируется на уровне в 14000%.
"Я психологически, морально и политически готов к тому, чтобы в том случае, если вы сделаете меня президентом Боливарианской Республики Венесуэла на 2019-2025 годы, вывести вас на путь роста, благополучия и экономического возрождения родины, мы построим это вместе при помощи великой экономической революции", — сказал политик. Он также «поклялся своей жизнью», что покончит со спекулянтами и «экономической мафией», и Венесуэла будет двигаться «к стабильности, к экономическому миру».
Избирательная кампания в южноамериканской стране началась 22 апреля. На высший государственный пост кроме действующего президента Николаса Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти.
Крупнейшие оппозиционные силы, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае, и республика получит «легитимно избранного президента». Ряд государств региона, а также Испания, уже заявили, что не признают итоги голосования.
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