Экс-президент Аргентины Киршнер предстала перед судом

Федеральный судья Себастьян "Эрколини рассматривал дело Киршнер и ее детей Максимо и Флоренсии", заявили судебные источники.

В судебном решении Эрколини постановил наложить арест на 32 миллиона долларов для каждого из обвиняемых. Всего по этому делу проводится разбирательство в отношении 19 человек. Суд считает, что семья Киршнер использовала гостиничный бизнес для незаконного получения денег во время ее президентского срока.