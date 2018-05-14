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Экс-президент Аргентины Киршнер предстала перед судом
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Экс-президент Аргентины Киршнер предстала перед судом 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Фотохост-агентство
Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в понедельник предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur, сообщили РИА Новости источники в суде.
Федеральный судья Себастьян "Эрколини рассматривал дело Киршнер и ее детей Максимо и Флоренсии", заявили судебные источники.
В судебном решении Эрколини постановил наложить арест на 32 миллиона долларов для каждого из обвиняемых. Всего по этому делу проводится разбирательство в отношении 19 человек. Суд считает, что семья Киршнер использовала гостиничный бизнес для незаконного получения денег во время ее президентского срока.
Ранее сообщалось, что Киршнер и высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.
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