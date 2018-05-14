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Венесуэльский депутат узнал об убийстве 20 шахтеров
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Венесуэльский депутат узнал об убийстве 20 шахтеров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повстанцы из колумбийской Армии национального освобождения (АНО) убили 20 шахтеров в венесуэльском штате Боливар. Об этом в своем Twitter написал депутат Национальной ассамблеи республики Америко де Грация, сославшись на известного журналиста Хермана Дама.
"Мне сообщают, что во время вторжения АНО в район Гуасипати 7 мая были убиты около 20 человек. До сих пор нет официальных заявлений на этот счет", — цитирует РИА Новости сообщение депутата.
Журналист рассказал парламентарию, что члены АНО взяли под свой контроль сразу шесть шахт в районе Гуасипати и убили тех, кто сопротивлялся их приходу.
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