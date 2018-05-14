Венесуэльский депутат узнал об убийстве 20 шахтеров

Повстанцы из колумбийской Армии национального освобождения (АНО) убили 20 шахтеров в венесуэльском штате Боливар. Об этом в своем Twitter написал депутат Национальной ассамблеи республики Америко де Грация, сославшись на известного журналиста Хермана Дама.

"Мне сообщают, что во время вторжения АНО в район Гуасипати 7 мая были убиты около 20 человек. До сих пор нет официальных заявлений на этот счет", — цитирует РИА Новости сообщение депутата.

Журналист рассказал парламентарию, что члены АНО взяли под свой контроль сразу шесть шахт в районе Гуасипати и убили тех, кто сопротивлялся их приходу.