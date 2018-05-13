Венесуэльский оппозиционер попросит помощи у МВФ, если победит на выборах

"Надо обратиться к МВФ за финансовой помощью для Венесуэлы . А также к Всемирному банку и Межамериканскому банку развития, правительству США . (…) Венесуэла должна быть включена в сообщество наций на конкурентных условиях ", — заявил Фалькон, выступая в Маракайбо . Его слова приводит издание El Tiempo.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.