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Венесуэльский оппозиционер попросит помощи у МВФ, если победит на выборах
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Венесуэльский оппозиционер попросит помощи у МВФ, если победит на выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава венесуэльской оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он примет помощь от международных учреждений, включая Международный валютный фонд (МВФ).
"Надо обратиться к МВФ за финансовой помощью для Венесуэлы. А также к Всемирному банку и Межамериканскому банку развития, правительству США. (…) Венесуэла должна быть включена в сообщество наций на конкурентных условиях ", — заявил Фалькон, выступая в Маракайбо. Его слова приводит издание El Tiempo.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.
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