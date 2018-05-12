В Мексике арестовали рекордную партию поддельной текилы

Рекордная партия поддельной текилы объемом почти в 200 тысяч литров конфискована сотрудниками прокуратуры в мексиканском штате Халиско

По сообщению портала Universal, партия была обнаружена в одном из домов города Тлакепаке. Фальшивый напиток был разлит по бакам. Информация о крупной партии фальсификата была предоставлена правоохранительным органам регулирующим советом Мексики по текиле.

Еще в 2012 году самый известный в мире национальный мексиканский продукт — текила — получил дополнительные меры защиты и поддержки, в том числе и на международном рынке, благодаря принятым правительством страны новым регулирующим нормам.

Изменения в законодательство о текиле коснулись четкого разграничения в маркировке бутылок, содержащих именно текилу, и тех, которые содержат другие алкогольные напитки, сделанные на базе агавы (растение, используемое при производстве текилы) и напоминающие текилу.