Ещё
В Мексике арестовали рекордную партию поддельной текилы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике арестовали рекордную партию поддельной текилы 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: AP Photo / Gustavo Aguado
Рекордная партия поддельной текилы объемом почти в 200 тысяч литров конфискована сотрудниками прокуратуры в мексиканском штате Халиско.
По сообщению портала Universal, партия была обнаружена в одном из домов города Тлакепаке. Фальшивый напиток был разлит по бакам. Информация о крупной партии фальсификата была предоставлена правоохранительным органам регулирующим советом Мексики по текиле.
Еще в 2012 году самый известный в мире национальный мексиканский продукт — текила — получил дополнительные меры защиты и поддержки, в том числе и на международном рынке, благодаря принятым правительством страны новым регулирующим нормам.
Изменения в законодательство о текиле коснулись четкого разграничения в маркировке бутылок, содержащих именно текилу, и тех, которые содержат другие алкогольные напитки, сделанные на базе агавы (растение, используемое при производстве текилы) и напоминающие текилу.
Крепкий алкогольный напиток начали изготавливать в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%. В Мексике всего пять штатов — Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато — имеют право производить текилу.
РИА Новости: последние новости
Мексика официально обзавелась национальным днем без автомобиля Венесуэла осудила выход США из иранской сделки Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой369
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову313
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории100
Алина Кабаева отмечает юбилей72
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»101
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение