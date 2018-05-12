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Куба и Палестина пообещали наращивать двусторонние связи
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Куба и Палестина пообещали наращивать двусторонние связи 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гавана, 12 мая /Синьхуа/ — Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в пятницу встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Руководители двух стран пообещали укреплять сотрудничество и наращивать двусторонние связи.
М. Аббас, прибывший в четверг в столицу Кубы с официальным визитом, был принят М. Диас-Канелем с воинскими почестями в Музее революции в Гаване.
Согласно официальным сообщениям, лидеры договорились продолжать развивать солидарность и дружественные отношения, а также пообещали активизировать сотрудничество на благо своих народов.
М. Диас-Канель подтвердил постоянную поддержку Кубой права палестинского народа на создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до 1967 года.
М. Аббас, в свою очередь, поблагодарил Кубу за ее историческую поддержку.
Ранее на Площади Революции в Гаване М. Аббас возложил венок, чтобы почтить память национального героя Кубы Хосе Марти. —0—
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