Куба и Палестина пообещали наращивать двусторонние связи

Гавана, 12 мая / Синьхуа / — Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в пятницу встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом . Руководители двух стран пообещали укреплять сотрудничество и наращивать двусторонние связи.

М. Аббас, прибывший в четверг в столицу Кубы с официальным визитом, был принят М. Диас-Канелем с воинскими почестями в Музее революции в Гаване.

Согласно официальным сообщениям, лидеры договорились продолжать развивать солидарность и дружественные отношения, а также пообещали активизировать сотрудничество на благо своих народов.

М. Диас-Канель подтвердил постоянную поддержку Кубой права палестинского народа на создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до 1967 года.

М. Аббас, в свою очередь, поблагодарил Кубу за ее историческую поддержку.

Ранее на Площади Революции в Гаване М. Аббас возложил венок, чтобы почтить память национального героя Кубы Хосе Марти. —0—