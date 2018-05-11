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Мексика официально обзавелась национальным днем без автомобиля
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Мексика официально обзавелась национальным днем без автомобиля 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал указ, в соответствии с которым в латиноамериканской стране впервые официально вводится национальный день без автомобиля.
Делается это для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды выхлопными газами автомашин. Национальный день без автомобиля, когда граждан призывают полностью отказаться от использования своих «железных коней», будет отмечаться ежегодно 22 сентября. Указ вступает в силу на следующей день после его публикации.
Для Мексики, столица которой Мехико традиционно испытывает большие проблемы в плане загрязнения воздуха, это особенно актуально. В марте 2016 года в Мехико впервые за 14 лет была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с необычайно высокой концентрацией озона.
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