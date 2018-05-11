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Лула да Силва подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Бразилии
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Лула да Силва подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Бразилии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Рио-де-Жанейро, 11 мая /Синьхуа/ — Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг подтвердил свое намерение баллотироваться на третий президентский срок.
7 апреля Лула да Силва был заключен в тюрьму, где он отбывает наказание сроком 12 лет и один месяц за коррупцию и отмывание денег. Его адвокаты работают — пока безуспешно — над его освобождением, до сих пор не рассмотрены все апелляции по его делу. Лула да Силва по-прежнему может обращаться в Высший суд правосудия и верховный суд Бразилии.
В письме к сенатору Глейси Хоффманн, лидеру Партии трудящихся, которую Лула да Силва основал и возглавлял на протяжении многих лет, бывший президент заявил, что он по-прежнему намерен участвовать в октябрьских выборах. «Я являюсь кандидатом до тех пор, пока не прояснится истина, и пока СМИ, судьи и прокуроры не докажут, что я совершил преступление, либо перестанут лгать», — сказал он. Бывший президент подтвердил свою невиновность и отметил, что у партии не должно быть альтернативного кандидата на пост президента, поскольку это означало бы признание преступления, которого он не совершал.
Лула да Силва был признан виновным в получении взяток в обмен на использование своего влияния в интересах строительной компании OAS в контрактах с нефтяным гигантом Petrobras. Согласно обвинению, взяткой была роскошная квартира в Гуаруже, прибрежном городе в Сан-Паулу. Лула да Силва не признал, что когда-либо владел этой квартирой. По его словам, он посещал квартиру несколько раз, но решил отказаться от покупки. —0—
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