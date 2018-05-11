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Полиция Мексики обнаружила в авторефрижераторе 100 мигрантов
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Полиция Мексики обнаружила в авторефрижераторе 100 мигрантов 

Российская Газета 3 часа назад
Полиция Мексики обнаружила в штате Тамаулипас на северо-востоке страны сто нелегальных мигрантов, которых контрабандисты перевозили в авторефрижераторе к границе с США.
Как сообщило агентство EFE, полицейские остановили его из-за отсутствия переднего номерного знака. По документам рефрижератор перевозил мороженые полуфабрикаты. Во время оформления штрафа мигранты стали стучать по стенам холодильной установки, чтобы привлечь к себе внимание.
В ходе досмотра грузовика было установлено, что в нем находились мигранты, в том числе дети, из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Нелегалы переданы в распоряжение миграционной службы Мексики, водители грузовика арестованы.
Как отмечают различные правозащитные организации, каждый год около 400 тысяч граждан бедных стран Центральной Америки пытаются попасть в США через территорию Мексики.
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