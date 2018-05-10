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Венесуэла осудила выход США из иранской сделки
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Венесуэла осудила выход США из иранской сделки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Венесуэла осуждает США за решение выйти из соглашения с Ираном, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа и правительства отвергает одностороннее решение американского президента Дональда Трампа выйти из совместного плана действий, подписанного в июле 2015 года между Исламской республикой Иран и группой G5+1", — говорится в коммюнике МИД.
При этом Каракас призывает остальных участников соглашения и международное сообщество найти пути для сохранения духа и возможности дальнейшего применения этого важного документа.
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