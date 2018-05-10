Российский турпоток на Кубу вырос на 25% в первом квартале

Российский турпоток на Кубу увеличился на 25% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает Inforeactor.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своём сайте, ссылаясь на посольство Кубы.

Мексикой. С начала года в стране побывали почти 50 тыс. граждан России , что позволило ей попасть в первую тройку въездных рынков для Кубы наряду с Аргентиной

В общей сложности число иностранных туристов на Кубе приближается к отметке в 1,8 млн человек, передаёт Newinform.