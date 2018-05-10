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На Кубе число туристов из России выросло на четверть
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На Кубе число туристов из России выросло на четверть 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. С начала года российский турпоток на Кубу вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает АТОР со ссылкой на посольство страны.
Как заявил советник по туризму посольства республики Куба в Москве Эдильберто Риверон Леон, Россия с показателем в 49 680 туристов вместе с Аргентиной и Мексикой вошла в ТОП-3 въездных рынка страны.
В целом, количество иностранных туристов на Кубе приблизилось к 1,8 миллионам человек, что на 8% отстает от аналогичного показателя 2017 года. Но власти республики рассчитывают в этом году восстановить международный турпоток, который упал в сентябре 2017 года из-за урагана Ирма.
АТОР отмечает, что в России в пользу отдыха на Кубе работает и тот факт, что она вошла в число разрешённых заграничных направлений для сотрудников МВД России.
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