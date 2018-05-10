АТОР: Турпоток из России на Кубу вырос на 25% в январе-апреле

Почти 50 тыс. российских туристов отдохнули на Кубе в январе-апреле 2018 г., что на четверть больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «За четыре месяца текущего года (по состоянию на 28 апреля) на Кубе побывало 49 тыс. 680 россиян. Это на 25,68% больше, чем было на ту же дату прошлого года. Россия наряду с Аргентиной Мексикой входит в топ-3 стран, которые показывают самую большую динамику прибытий», — приводит АТОР слова советника по туризму посольства республики Куба в Москве Эдильберто Риверон Леона. По оценкам туроператоров, направление сохранит хороший спрос и летом этого года. Всего в 2018 г. Куба рассчитывает принять 5 млн зарубежных гостей.