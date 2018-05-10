В Бразилии суд оставил в силе решение об аресте экс-президента

Федеральный верховный суд Бразилии оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отклонив одну из апелляций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам защитников Лулы да Силвы, решение о его помещении под стражу было слишком поспешным и производилось в нарушение необходимых юридических процедур. Между тем суд с этим не согласился.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который отправился в тюрьму из-за коррупции. Бывший глава государства также является обвиняемым еще по шести процессам.