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В Бразилии суд оставил в силе решение об аресте экс-президента
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В Бразилии суд оставил в силе решение об аресте экс-президента 

Российская Газета 26 минут назад
Федеральный верховный суд Бразилии оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отклонив одну из апелляций. Об этом сообщает ТАСС.
По словам защитников Лулы да Силвы, решение о его помещении под стражу было слишком поспешным и производилось в нарушение необходимых юридических процедур. Между тем суд с этим не согласился.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который отправился в тюрьму из-за коррупции. Бывший глава государства также является обвиняемым еще по шести процессам.
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