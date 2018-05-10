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Globo: Верховный суд Бразилии оставил в силе решение об аресте Лулы да Силвы
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Globo: Верховный суд Бразилии оставил в силе решение об аресте Лулы да Силвы 

ТАСС 10 мая 2018
Фото: ТАСС
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии оставил в силе решение об аресте экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.
Суд отклонил одну из апелляций бывшего главы государства. Адвокаты Лулы да Силвы настаивали, что решение о его помещении под стражу для отбывания наказания по делу о коррупции приняли слишком поспешно в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано. ФВС не согласился с этими аргументами.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, которого заключили в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Тем не менее левая Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны.
Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым еще по шести судебным процессам. Сам Лула да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил.
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