Президент Мексики принес соболезнования в связи с гибелью военных

"Я сожалею о произошедшем в районе Койука-де-Каталан в Герреро, где погибли и получили ранения военнослужащие ВС Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и приношу свои соболезнования семьям тех, кто потерял жизнь при исполнении служебного долга", — написал глава государства.

В среду подразделение ВС Мексики атаковали вооруженные неизвестные в районе Койука-де-Каталан в штате Герреро. Трое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

Герреро считается одним из наименее благополучных регионов Мексики с точки зрения безопасности. В регионе находится город Акапулько, который эксперты из неправительственной организации Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции поместили на третье место в рейтинге 50 самых опасных городов мира по итогам 2017 года. Согласно их подсчетам, уровень убийств в Акапулько достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.