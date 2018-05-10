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Президент Мексики принес соболезнования в связи с гибелью военных
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Президент Мексики принес соболезнования в связи с гибелью военных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 мая. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принес свои соболезнования в связи с гибелью трех военнослужащих, атакованных неизвестными в среду в штате Герреро на юго-западе страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я сожалею о произошедшем в районе Койука-де-Каталан в Герреро, где погибли и получили ранения военнослужащие ВС Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и приношу свои соболезнования семьям тех, кто потерял жизнь при исполнении служебного долга", — написал глава государства.
В среду подразделение ВС Мексики атаковали вооруженные неизвестные в районе Койука-де-Каталан в штате Герреро. Трое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.
Герреро считается одним из наименее благополучных регионов Мексики с точки зрения безопасности. В регионе находится город Акапулько, который эксперты из неправительственной организации Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции поместили на третье место в рейтинге 50 самых опасных городов мира по итогам 2017 года. Согласно их подсчетам, уровень убийств в Акапулько достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.
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