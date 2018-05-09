На Кубе открывается конференция российских соотечественников из стран Америки 

ГАВАНА, 9 мая. /Корреспондент ТАСС Андрей Бекренев/. Двенадцатая региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Америки, начнет в среду работу в Гаване. В ней примут участие руководители и представители координационных советов соотечественников из 17 стран региона, в том числе США, Канады, Аргентины, Мексики, Чили, Венесуэлы.
Куба во второй раз становится местом проведения такого мероприятия. Предыдущая региональная встреча прошла в Гаване в мае 2013 года.
"Конференции соотечественников, проживающих в странах Западного полушария, проводятся ежегодно в одной из стран Латинской Америки, США или Канаде. На них обсуждаются такие вопросы, как сплочение наших диаспор, укрепление позиций русского языка, продвижение российской культуры, более широкое вовлечение молодежи в деятельность русских общин", — рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. По его словам, в повестке нынешнего съезда будет также стоять вопрос формирования общего информационного пространства для соотечественников, проживающих за рубежом.
Из России на двухдневный форум прибудут представители МИД, Совета Федерации, Государственной думы, Россотрудничества, правительства Москвы, Московского дома соотечественников и ряда других организаций. Куба делегирует на конференцию сотрудников Института дружбы народов и внешнеполитического ведомства.
В рамках программы форума 9 мая делегаты и гости конференции примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам-интернационалистам в окрестностях Гаваны и открытии фотовыставки в Музее революции, посвященной 75-й годовщине победы в Курской битве.
Российская диаспора на Кубе
Как рассказал ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кубе Руслан Рейес, сейчас на острове проживают более 3,5 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе 2,5 тыс. — из России.
"Каждый год мы отмечаем национальные праздники, причем не только в Гаване, но и в таких провинциях, как Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Санта-Клара. Именно там проживает больше всего наших соотечественников", — отметил Рейес. Русскоязычные общины на Кубе регулярно проводят различные культурные и просветительские мероприятия.