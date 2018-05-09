На Кубе открывается конференция российских соотечественников из стран Америки

Канады, Аргентины, Мексики, Чили, Венесуэлы. ГАВАНА, 9 мая. /Корреспондент ТАСС Андрей Бекренев /. Двенадцатая региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Америки, начнет в среду работу в Гаване. В ней примут участие руководители и представители координационных советов соотечественников из 17 стран региона, в том числе США

Куба во второй раз становится местом проведения такого мероприятия. Предыдущая региональная встреча прошла в Гаване в мае 2013 года.

"Конференции соотечественников, проживающих в странах Западного полушария, проводятся ежегодно в одной из стран Латинской Америки, США или Канаде. На них обсуждаются такие вопросы, как сплочение наших диаспор, укрепление позиций русского языка, продвижение российской культуры, более широкое вовлечение молодежи в деятельность русских общин", — рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. По его словам, в повестке нынешнего съезда будет также стоять вопрос формирования общего информационного пространства для соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках программы форума 9 мая делегаты и гости конференции примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам-интернационалистам в окрестностях Гаваны и открытии фотовыставки в Музее революции, посвященной 75-й годовщине победы в Курской битве.

Российская диаспора на Кубе

Как рассказал ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кубе Руслан Рейес, сейчас на острове проживают более 3,5 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе 2,5 тыс. — из России.

"Каждый год мы отмечаем национальные праздники, причем не только в Гаване, но и в таких провинциях, как Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Санта-Клара. Именно там проживает больше всего наших соотечественников", — отметил Рейес. Русскоязычные общины на Кубе регулярно проводят различные культурные и просветительские мероприятия.