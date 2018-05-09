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Оппозиция Венесуэлы объявила о созыве общенациональной акции протеста 16 мая
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Оппозиция Венесуэлы объявила о созыве общенациональной акции протеста 16 мая 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 9 мая. Венесуэльская оппозиция созывает граждан на общенациональную мирную акцию протеста 16 мая, за четыре дня до президентских выборов. Об этом сообщил во вторник Хосе Мануэль Оливарес, депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем политических противников исполнительной власти.
"Те, у кого родственники остались без лекарств, выходите протестовать 16 мая, — сказал Оливарес в ходе выступления, которое транслировалось в приложении Periscope. — Отчаявшиеся учителя… которые видят, что детям нечего есть, выходите протестовать 16 мая". Политик призвал предпринимателей, государственных служащих и рабочих присоединиться к манифестации.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году в стране на протяжении нескольких месяцев проходили антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента.
Крупнейшие оппозиционные силы Венесуэлы не участвуют в президентских выборах. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае и страна получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, он значительно опережает других претендентов на высший государственный пост.
Некоторые государства региона, а также Испания, уже заявили, что не признают итоги голосования.
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