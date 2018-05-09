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СМИ сообщили о возвращении панамского посла в Венесуэлу
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СМИ сообщили о возвращении панамского посла в Венесуэлу 

Российская Газета 3 часа назад
Посол Панамы в Венесуэле Мигель Мехиа в среду вернется в Каракас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.
Мехиа покинул Венесуэлу в начале апреля. Дипломат был отозван после решения венесуэльских властей приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с десятками панамских юридических и физических лиц. Боливарианская Республика также вернула своего посла из Панамы.
Кроме того, Каракас приостановил выполнение всех рейсов панамской авиакомпании Copa Airlines в страну на 90 дней. Решение объяснили «противодействием организованной преступности». Позднее Панама объявила об аналогичном запрете на работу венесуэльских авиаперевозчиков.
В мае воздушное сообщение между государствами было возобновлено.
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