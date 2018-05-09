СМИ сообщили о возвращении панамского посла в Венесуэлу

Мехиа покинул Венесуэлу в начале апреля. Дипломат был отозван после решения венесуэльских властей приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с десятками панамских юридических и физических лиц. Боливарианская Республика также вернула своего посла из Панамы.

Кроме того, Каракас приостановил выполнение всех рейсов панамской авиакомпании Copa Airlines в страну на 90 дней. Решение объяснили «противодействием организованной преступности». Позднее Панама объявила об аналогичном запрете на работу венесуэльских авиаперевозчиков.

В мае воздушное сообщение между государствами было возобновлено.