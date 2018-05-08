Новый кубинский лидер встретился с генсеком ООН

Новый глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель встретился в Гаване с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили темы мира и международной безопасности, устойчивого развития и климатических изменений.

Диас-Канель заверил, что Куба продолжит придерживаться принципов Устава ООН и декларации, провозглашающей регион Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Также он рассказал о ходе обновления экономической и социальной модели на острове, передает ТАСС

В апреле Диас-Канель сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту. Последний остается первым секретарем ЦК кубинской компартии — единственной официальной политической организации в стране.

Гутерриш, ставший генсеком ООН в январе 2017 года, впервые приехал на Кубу в этой должности. Перед встречей с Диас-Канелем генсек ООН возложил цветы к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти в центре Гаваны.