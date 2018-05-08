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США и Мексика решили сотрудничать в ядерной сфере
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США и Мексика решили сотрудничать в ядерной сфере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Соединенные Штаты и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД и министерство энергетики Мексики.
"Этот инструмент даст Мексике доступ к широкому спектру технологий, которые позволят и далее давать импульс развитию наших производительных секторов и социальному развитию, продвигая, к примеру, создание надежной чистой энергии, а также применять ядерные и радиологические технологии в здравоохранении и сельском хозяйстве", — говорится в заявлении МИД Мексики.
Отмечается, что документ должен пройти ратификацию в законодательных органах обеих стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается добиться строительства стены на границе с Мексикой любыми способами.
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