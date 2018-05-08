США и Мексика решили сотрудничать в ядерной сфере

"Этот инструмент даст Мексике доступ к широкому спектру технологий, которые позволят и далее давать импульс развитию наших производительных секторов и социальному развитию, продвигая, к примеру, создание надежной чистой энергии, а также применять ядерные и радиологические технологии в здравоохранении и сельском хозяйстве", — говорится в заявлении МИД Мексики.

Отмечается, что документ должен пройти ратификацию в законодательных органах обеих стран.