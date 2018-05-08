Венесуэла подтвердила решение выйти из Организации американских государств

Ранее Пенс призвал страны, входящие в ОАГ, приостановить членство Венесуэлы в организации. Также он призвал ограничить доступ руководства Венесуэлы к финансовым инструментам на территориях стран ОАГ, ввести визовые ограничения в отношении «коррумпированных лидеров» этой страны, а также «признать Мадуро ответственным за разрушение демократии Венесуэлы».

"Это высокомерное поведение США только подтверждает решение Венесуэлы отказаться от членства в ОАГ, организации, далекой от продвижения дипломатии и сотрудничества между странами региона, но ставшей инструментом агрессии, оживляющей колониализм, который наши освободители победили более чем две сотни лет назад", — говорится в коммюнике.

Еще в апреле 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.

"Никакая империя не справится с волей венесуэльцев, достойных наследников Симона Боливара-Освободителя (национальный герой страны)", — отметил венесуэльский МИД.