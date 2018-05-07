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Пенс призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации
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Пенс призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации 

РИА Новости 34 минуты назад
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал страны, входящие в Организацию американских государств (ОАГ), приостановить членство Венесуэлы в организации.
"Мы призываем членов ОАГ приостановить членство Венесуэлы в Организации американских государств", — сказал Пенс в понедельник на встрече ОАГ в Вашингтоне.
Он также призвал всех к трем шагам: ограничить доступ руководства Венесуэлы к финансовым инструментам на территориях стран-участниц ОАГ, ввести визовые ограничения в отношении «коррумпированных лидеров» этой страны, а также «признать Мадуро ответственным за разрушение демократии Венесуэлы».
В ОАГ входят 35 стран, еще 69 стран обладают в ней статусом наблюдателя.
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