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Мадуро заявил о начале нового нацдиалога после выборов в Венесуэле
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Мадуро заявил о начале нового нацдиалога после выборов в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о своем намерении сразу после предстоящих 20 мая выборов объявить новый раунд национального диалога со всеми политическими силами страны, который пройдет в Доминиканской республике.
"Немедленно (после выборов) я созову большой национальный диалог о мире, я уже попросил поддержки у президента Данило Медины, чтобы Доминиканская республика стала местом их проведения. Это будет большой национальный диалог со всеми политическими и социальными силами страны", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Шедшие ранее в Доминикане переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы были приостановлены в начале февраля на неопределенный срок из-за разногласий по дате проведения президентских выборов. Оппозиция отказалась подписать соглашение с правительством, а выборы были назначены сначала на 22 апреля, а затем перенесены на 20 мая. Противники Мадуро настаивали, что они должны пройти в конце года.
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