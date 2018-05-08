Мадуро заявил о начале нового нацдиалога после выборов в Венесуэле

"Немедленно (после выборов) я созову большой национальный диалог о мире, я уже попросил поддержки у президента Данило Медины, чтобы Доминиканская республика стала местом их проведения. Это будет большой национальный диалог со всеми политическими и социальными силами страны", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Шедшие ранее в Доминикане переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы были приостановлены в начале февраля на неопределенный срок из-за разногласий по дате проведения президентских выборов. Оппозиция отказалась подписать соглашение с правительством, а выборы были назначены сначала на 22 апреля, а затем перенесены на 20 мая. Противники Мадуро настаивали, что они должны пройти в конце года.