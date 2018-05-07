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Двух политиков убили на севере Мексики
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Двух политиков убили на севере Мексики 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 7 мая. /ТАСС/. Глава муниципального отделения партии «Общественный форум» Эдуардо Арагон был убит неизвестными в северном мексиканском штате Чиуауа на минувших выходных. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Noticias MVS. Еще одной жертвой стала член Партии демократической революции Лилиана Гарсия, претендовавшая на одну из выборных должностей в регионе.
Оба политика были похищены группами неизвестных вооруженных людей. Сведений о возможных мотивах расправ не обнародовали. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
В ходе текущего избирательного процесса, который завершится 1 июля, в Мексике убили десятки политиков. В середине марта генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро назвал происходящее в латиноамериканской стране «абсолютно неприемлемым».
Мексика 1 июля текущего года изберет президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, в стране пройдут выборы губернаторов и глав муниципалитетов.
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