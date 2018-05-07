Экс-финдиректор фирмы дали три года колонии за хищение 1 млрд рублей

Бывший финансовый директор компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Ирина Помещикова получила три года заключения. Лефортовский суд Москвы признал ее виновной в хищении более одного миллиарда рублей при строительстве заводов в Венесуэле для производства автоматов Калашникова и патронов к ним, сообщает РИА Новости . Помещикова проходила по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок она будет отбывать в колонии общего режима

Ранее по этому же делу был осужден экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов . Он получил 7 лет заключения. Кроме того, суд взыскал с Попельнюхова, возглавлявшего компанию «Стройинвестинжиниринг СУ-848», более миллиарда рублей по иску потерпевшей стороны — компании «Рособоронэкспорт» . Сам подсудимый после приговора заявил, что «деньги не похищал, ущерб никому не причинял».

Экс-сенатору инкриминировалось хищение 1,1 миллиарда рублей, которые в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» его компания получила от Венесуэлы для строительства заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Следствие утверждает, что деньги ушли на счета подконтрольных экс-сенатору фирм, а предприятия остались недостроенными. Рабочие, возводившие предприятия, заявляли о многомесячных задержках зарплаты.