Экс-финдиректор фирмы дали три года колонии за хищение 1 млрд рублей 

Бывший финансовый директор компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Ирина Помещикова получила три года заключения. Лефортовский суд Москвы признал ее виновной в хищении более одного миллиарда рублей при строительстве заводов в Венесуэле для производства автоматов Калашникова и патронов к ним, сообщает РИА Новости. Помещикова проходила по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.
Ранее по этому же делу был осужден экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов. Он получил 7 лет заключения. Кроме того, суд взыскал с Попельнюхова, возглавлявшего компанию «Стройинвестинжиниринг СУ-848», более миллиарда рублей по иску потерпевшей стороны — компании «Рособоронэкспорт». Сам подсудимый после приговора заявил, что «деньги не похищал, ущерб никому не причинял».
Экс-сенатору инкриминировалось хищение 1,1 миллиарда рублей, которые в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» его компания получила от Венесуэлы для строительства заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Следствие утверждает, что деньги ушли на счета подконтрольных экс-сенатору фирм, а предприятия остались недостроенными. Рабочие, возводившие предприятия, заявляли о многомесячных задержках зарплаты.
Этой ситуацией в Венесуэле заинтересовалось подразделение ФСБ России, отвечающее за безопасность на промышленных объектах. Кроме того, ситуация оказалась в поле зрения российского вице-премьера по оборонной промышленности Дмитрия Рогозина, по словам которого при постройке заводов «произошли странные сбои», и сроки сдачи предприятий откладывались до конца 2015 года. Защита экс-сенатора утверждала, что заводы в Венесуэле не были достроены из-за высокой инфляции в этой стране.