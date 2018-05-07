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Власти Колумбии и повстанцы продолжат переговоры на Кубе
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Власти Колумбии и повстанцы продолжат переговоры на Кубе 

Российская Газета 1 час назад
Колумбийское правительство и леворадикальная повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) договорились о продолжении мирных переговоров на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кубинские СМИ.
Так, газета The Juventud Rebelde написала, что Остров Свободы получил «официальное обращение с просьбой стать местом проведения пятого раунда диалога о мире между правительством Колумбии и АНО». По данным издания, переговоры стартуют в Гаване уже на текущей неделе. Стороны обсудят, прежде всего, восстановление режима прекращения огня, срок которого истек в январе.
С начала прошлого года переговоры между властями Колумбии и АНО проходили в эквадорской столице Кито. Однако 18 апреля Эквадор отказался быть местом проведения этих консультаций. Причиной такого решения стало похищение и убийство на границе двух стран трех сотрудников эквадорской газеты.
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