Власти Колумбии и повстанцы продолжат переговоры на Кубе 

Колумбийское правительство и леворадикальная повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) договорились о продолжении мирных переговоров на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кубинские СМИ.
Так, газета The Juventud Rebelde написала, что Остров Свободы получил «официальное обращение с просьбой стать местом проведения пятого раунда диалога о мире между правительством Колумбии и АНО». По данным издания, переговоры стартуют в Гаване уже на текущей неделе. Стороны обсудят, прежде всего, восстановление режима прекращения огня, срок которого истек в январе.
С начала прошлого года переговоры между властями Колумбии и АНО проходили в эквадорской столице Кито. Однако 18 апреля Эквадор отказался быть местом проведения этих консультаций. Причиной такого решения стало похищение и убийство на границе двух стран трех сотрудников эквадорской газеты.