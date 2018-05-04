В Венесуэле на бюллетене для выборов Мадуро изображен десять раз

МЕХИКО , 4 мая — РИА Новости . Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента.

Nicolás Maduro aparece 10 veces en boleta para elecciones en #Venezuela, la imagen acompaña a cada uno de los partidos que lo apoyan https://t.co/Tx4pYOU729 pic.twitter.com/LZ0Wh2UwSH

— El Universal (@El_Universal_Mx) 4 мая 2018 г.

​Совет разместил фотографии кандидатов столько раз, сколько партий и движений их поддерживали. Всего кандидатов пятеро.

Больше всего на бюллетене размещено фотографий действующего главы государства Николаса Мадуро — 10 штук, по числу поддержавших его партий. Следом с большим отставанием идет Энри Фалькон — четыре фото. Остальные три кандидата изображены по одному разу, так как их выдвигает только одна партия (это Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи).

По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими в стране пройдут также местные выборы.