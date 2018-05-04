Ещё
В Венесуэле на бюллетене для выборов Мадуро изображен десять раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле на бюллетене для выборов Мадуро изображен десять раз 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента.
Nicolás Maduro aparece 10 veces en boleta para elecciones en #Venezuela, la imagen acompaña a cada uno de los partidos que lo apoyan https://t.co/Tx4pYOU729 pic.twitter.com/LZ0Wh2UwSH
— El Universal (@El_Universal_Mx) 4 мая 2018 г.
​Совет разместил фотографии кандидатов столько раз, сколько партий и движений их поддерживали. Всего кандидатов пятеро.
Больше всего на бюллетене размещено фотографий действующего главы государства Николаса Мадуро — 10 штук, по числу поддержавших его партий. Следом с большим отставанием идет Энри Фалькон — четыре фото. Остальные три кандидата изображены по одному разу, так как их выдвигает только одна партия (это Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи).
По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими в стране пройдут также местные выборы.
РИА Новости: последние новости
Поток мигрантов из Венесуэлы в страны Латинской Америки вырос в десять раз Мадуро заявил, что первым возьмет в руки ружье для защиты Венесуэлы от США Авиасообщение между Венесуэлой и Панамой возобновят с 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется152
Певица погибла во время отдыха33
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились120
Севастополец получил два года за пост в соцсети161
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение