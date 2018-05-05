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Мадуро изобразили на бюллетене для выборов 10 раз
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Мадуро изобразили на бюллетене для выборов 10 раз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: David Mercado/Reuters
Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента, сообщает РИА "Новости".
Совет разместил фотографии кандидатов столько раз, сколько партий и движений их поддерживали. Всего кандидатов пятеро.
Больше всего на бюллетене размещено фотографий действующего главы государства Николаса Мадуро — 10 штук, по числу поддержавших его партий. Следом с большим отставанием идет Энри Фалькон — четыре фото. Остальные три кандидата изображены по одному разу, так как их выдвигает только одна партия (это Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи).
Ранее Николас Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию с общения с шаманами.
В национальном парке Ла Льовисна Мадуро встретился с группой детей и шаманов. Они благословили его, после чего венесуэльский президент, по его же словам, почувствовал себя "обновленным" и получившим новые силы.
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