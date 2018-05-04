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Помпео: США должны помочь дипломатически разрешить кризис в Венесуэле
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Помпео: США должны помочь дипломатически разрешить кризис в Венесуэле 

ТАСС 50 минут назад
ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны помочь разрешить дипломатическим путем кризис в Венесуэле, где, по мнению Вашингтона, в результате действий президента страны Николаса Мадуро голодают люди и наносится вред экономике. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Госдепартаменте.
"Как правило, мы не говорим много о Латинской Америке, но по мере того, как мы становимся свидетелями того, как разрушается прежде процветающая и демократическая нация в ближайшем зарубежье, мы должны решить это дипломатически. Диктатор в Венесуэле сегодня наносит вред экономике и заставляет своих людей голодать", — сказал Помпео.
"Мы используем сильный Госдепартамент и USAID, чтобы помочь миллионам венесуэльцев, скрывающимся от коррумпированного режима в результате этого полностью созданного руками человека кризиса", — заявил глава американской дипломатии.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В ноябре 2017 года Национальная ассамблея (однопалатный парламент) страны, контролируемая оппозицией, объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за распространения малярии на юге страны.
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