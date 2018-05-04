Помпео: США должны помочь дипломатически разрешить кризис в Венесуэле

"Как правило, мы не говорим много о Латинской Америке, но по мере того, как мы становимся свидетелями того, как разрушается прежде процветающая и демократическая нация в ближайшем зарубежье, мы должны решить это дипломатически. Диктатор в Венесуэле сегодня наносит вред экономике и заставляет своих людей голодать", — сказал Помпео.

"Мы используем сильный Госдепартамент и USAID, чтобы помочь миллионам венесуэльцев, скрывающимся от коррумпированного режима в результате этого полностью созданного руками человека кризиса", — заявил глава американской дипломатии.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В ноябре 2017 года Национальная ассамблея (однопалатный парламент) страны, контролируемая оппозицией, объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за распространения малярии на юге страны.