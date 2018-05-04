Поток мигрантов из Венесуэлы в страны Латинской Америки вырос в десять раз

МЕХИКО , 4 мая — РИА Новости . За 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы , переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз, говорится в докладе международной организации по миграции.

Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

"Эти цифры демонстрируют один из самых крупных миграционных кризисов, которые мы пережили за последние годы, но он решается благодаря солидарности соседних стран", — говорится в заявлении представителя организации по миграции Джоэля Миллмана.

Бразилию, Чили, Аргентину, Эквадор, Перу и Большая часть венесуэльских мигрантов стремится в Колумбию Уругвай . При этом только половине беженцев удается обзавестись местными временными или постоянными видами на жительство.