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Поток мигрантов из Венесуэлы в страны Латинской Америки вырос в десять раз
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Поток мигрантов из Венесуэлы в страны Латинской Америки вырос в десять раз 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. За 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз, говорится в докладе международной организации по миграции.
Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.
"Эти цифры демонстрируют один из самых крупных миграционных кризисов, которые мы пережили за последние годы, но он решается благодаря солидарности соседних стран", — говорится в заявлении представителя организации по миграции Джоэля Миллмана.
Большая часть венесуэльских мигрантов стремится в Колумбию, Бразилию, Чили, Аргентину, Эквадор, Перу и Уругвай. При этом только половине беженцев удается обзавестись местными временными или постоянными видами на жительство.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.
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