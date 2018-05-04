Аргентинцы подарили Кубе гигантскую копию фуражки Фиделя Кастро

Кепка оливкового цвета имеет 90 см в диаметре и 30 см в высоту. Модель головного убора изготовлена из стали, весит 30 кг и является, как отметил автор работы, аргентинский скульптор Марио Гарабельо «знаком восхищения Фиделем Кастро и символом дружбы между аргентинским и кубинским народами».

1 мая члены Аргентинского движения солидарности с Кубой взяли «кепку Фиделя» на многотысячную первомайскую демонстрацию, которая по традиции прошла на Площади революции в Гаване.

После церемонии в Музее революции аргентинцы отправились в город Сантьяго-де-Куба на востоке острова, где похоронен лидер Кубинской революции.