Аргентинцы подарили Кубе гигантскую копию фуражки Фиделя Кастро 

ГАВАНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Члены Аргентинского движения солидарности с Кубой подарили Острову свободы огромную копию фуражки лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.
Кепка оливкового цвета имеет 90 см в диаметре и 30 см в высоту. Модель головного убора изготовлена из стали, весит 30 кг и является, как отметил автор работы, аргентинский скульптор Марио Гарабельо «знаком восхищения Фиделем Кастро и символом дружбы между аргентинским и кубинским народами».
1 мая члены Аргентинского движения солидарности с Кубой взяли «кепку Фиделя» на многотысячную первомайскую демонстрацию, которая по традиции прошла на Площади революции в Гаване.
После церемонии в Музее революции аргентинцы отправились в город Сантьяго-де-Куба на востоке острова, где похоронен лидер Кубинской революции.
Один из головных уборов Фиделя Кастро — берет, подаренный им Юрию Гагарину, — хранится в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Во время визита первого космонавта на Кубу в 1961 году Кастро очень понравилась фуражка Гагарина с голубым околышем и эмблемой летчика Военно-воздушных сил СССР. Космонавт подарил ее кубинскому лидеру, а у Гагарина на память о поездке остался берет Фиделя Кастро.