Ещё
Глава Венесуэлы намерен дать премию избирателям с «удостоверением патриота»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британские истребители сопроводили российский самолет
Британские истребители сопроводили российский самолет

Глава Венесуэлы намерен дать премию избирателям с «удостоверением патриота» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует дать премию тем, кто придёт голосовать на предстоящие президентские выборы с «удостоверением патриота» (Carnet de la Patria), сообщает издание El Mundo.
"Я думаю над тем, чтобы дать хорошую премию всем тем, кто проголосует с «удостоверением патриота», — приводит издание слова Мадуро во время митинга в среду.
"Удостоверение патриота" — это новый документ удостоверения личности в Венесуэле. Мадуро ввёл его в январе 2017 года. В документе встроен код QR, который позволяет распознавать социально-экономический статус человека. Такая система, согласно официальной информации на сайте Carnet de la Patria, позволяет нуждающимся венесуэльцам быстрее получать товары первой необходимости.
Как сообщает Telesur, более 16 миллионов венесуэльцев уже получили «удостоверение патриота».
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.
РИА Новости: последние новости
ОАГ признала решение ВС Венесуэлы в изгнании о снятии Мадуро с должности Мадуро заявил, что первым возьмет в руки ружье для защиты Венесуэлы от США МВФ выразил недоверие властям Венесуэлы за отклонение от реформ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно303
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию81
Названа основная версия гибели блогера Макушина16
Киркоров ответил недоброжелателям102
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение