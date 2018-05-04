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ОАГ признала решение ВС Венесуэлы в изгнании о снятии Мадуро с должности
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ОАГ признала решение ВС Венесуэлы в изгнании о снятии Мадуро с должности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) признает решение верховного суда (ВС) Венесуэлы в изгнании о прекращении полномочий президента страны Николаса Мадуро, сообщил в четверг глава организации Луис Альмагро.
Данное решение было принято в четверг. ВС в изгнании был приведен к присяге в октябре 2017 года в здании Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей ВС, приведенных к присяге Национальной ассамблеей. Также власти Венесуэлы блокировали счета судей ВС, назначенных парламентом. В итоге судьи покинули Венесуэлу.
"Мы признаем решение законного ВС лишить права занимать государственную должность и прекратить полномочия Николаса Мадуро как президента Венесуэлы", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.
Власти Венесуэлы не признают полномочий верховного суда в изгнании.
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