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Глава банка Banesco летит в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения подчиненных
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Глава банка Banesco летит в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения подчиненных 

Прайм 2 часа назад
МЕХИКО, 3 мая /ПРАЙМ/. Президент банка Banesco Хуан Карлос Эскотет отправится лично в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения задержанных членов руководства банка в этой стране.
Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы задержала 11 руководителей одного из крупнейших частных банков страны Banesco, которые подозреваются в проведении незаконных операций с национальной валютой, заявил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
Как сообщает портал Nacional, по прибытию в Венесуэлу Эскотет готов сдаться властям в обмен на освобождение своих подчиненных.
По словам Сааба, задержания были произведены в рамках операции «Бумажные руки» ("Manos de Papel"), направленной на ликвидацию групп, которые причиняют вред венесуэльской экономике, изымая наличные деньги из обращения и осуществляя незаконные обменные операции.
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