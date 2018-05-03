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Шесть человек ранены в результате новых протестов в Никарагуа
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Шесть человек ранены в результате новых протестов в Никарагуа 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Не менее шести человек были ранены в четверг в результате новых протестов в Никарагуа, сообщает портал Noticias24.
Столкновения произошли между студентами политехнического университета в Манагуа и полицией. Представители студентов заявляют, что как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Число погибших оценивается в несколько десятков человек.
Ортега предложил начать национальный диалог, чтобы преодолеть сложившийся кризис, однако студенческие лидеры требуют от президента создать независимую комиссию для расследования гибели людей в протестах. В случае невыполнения этих требований до 8 мая лидеры протеста обещают властям новые манифестации и национальную забастовку.
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