Шесть человек ранены в результате новых протестов в Никарагуа

МЕХИКО , 3 мая — РИА Новости . Не менее шести человек были ранены в четверг в результате новых протестов в Никарагуа , сообщает портал Noticias24.

Столкновения произошли между студентами политехнического университета в Манагуа и полицией. Представители студентов заявляют, что как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Число погибших оценивается в несколько десятков человек.

Ортега предложил начать национальный диалог, чтобы преодолеть сложившийся кризис, однако студенческие лидеры требуют от президента создать независимую комиссию для расследования гибели людей в протестах. В случае невыполнения этих требований до 8 мая лидеры протеста обещают властям новые манифестации и национальную забастовку.