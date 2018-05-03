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В Венесуэле арестовали членов руководства крупного частного банка
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В Венесуэле арестовали членов руководства крупного частного банка 

РИА Новости 29 минут назад
КАРАКАС, 3 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы получила ордера на арест 11 руководителей одного из крупнейших частных банков страны Banesco, которые подозреваются в проведении незаконных операций с национальной валютой, и ведет расследование в отношении них, заявил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"В данный момент генпрокуратура запросила ордера на арест и лишила свободы следующих граждан: исполнительного председателя Оскара Доваля Гарсию, юридического консультанта Марко Тулио Ортегу, вице-президента Хесуса Ираускина", — заявил Сааб на пресс-конференции в Каракасе.
Также генпрокурор перечислил имена еще нескольких задержанных членов руководства банка.
Сааб отметил, что задержания были осуществлены в рамках операции «Бумажные руки» ("Manos de Papel"), направленной на ликвидацию групп, которые причиняют вред венесуэльской экономике, изымая наличные деньги из обращения и осуществляя незаконные обменные операции.
Он призвал вкладчиков банка сохранять спокойствие, назвав операцию «хирургическим» вмешательством. «Эти (задержания — ред.) — „хирургические“, собираемся только разобраться с незаконной деятельностью», — отметил генеральный прокурор Венесуэлы.
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