Мадуро объяснил вмешательство в работу крупнейшего частного банка

"Пришлось назначить правление на 90 дней, чтобы провести расследование, потому что этот банк выводил деньги из страны", — заявил Мадуро. Он пообещал в случае победы на президентских выборах 20 мая отправить в тюрьму «всю экономическую мафию».