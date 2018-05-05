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Мадуро объяснил вмешательство в работу крупнейшего частного банка
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Мадуро объяснил вмешательство в работу крупнейшего частного банка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Крупнейший частный банк Венесуэлы Banesco занимался выводом денег из страны. Так президент республики Николас Мадуро объяснил вмешательство властей в деятельность этого финансового учреждения, передает РИА Новости.
"Пришлось назначить правление на 90 дней, чтобы провести расследование, потому что этот банк выводил деньги из страны", — заявил Мадуро. Он пообещал в случае победы на президентских выборах 20 мая отправить в тюрьму «всю экономическую мафию».
В четверг генпрокуратура страны обратилась в суд с запросом на выдачу ордеров на арест 11 руководителей Banesco. Глава международной финансовой группы Banesco Хуан Карлос Эскотет назвал происходящее «политическим решением».
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