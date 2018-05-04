Крупнейший частный банк Венесуэлы взят под контроль властей

Правительство Венесуэлы взяло под контроль на срок 90 дней крупнейший частный банк страны Banesco. Такой шаг предпринят, чтобы обеспечить функционирование организации и предоставление ей услуг в полном объеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Вильмара Кастро Сотельдо.

Ранее власти задержали 11 руководителей Banesco. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.