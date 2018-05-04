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Крупнейший частный банк Венесуэлы взят под контроль властей
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Крупнейший частный банк Венесуэлы взят под контроль властей 

Российская Газета 2 часа назад
Правительство Венесуэлы взяло под контроль на срок 90 дней крупнейший частный банк страны Banesco. Такой шаг предпринят, чтобы обеспечить функционирование организации и предоставление ей услуг в полном объеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Вильмара Кастро Сотельдо.
Ранее власти задержали 11 руководителей Banesco. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.
Президент банка Хуан Карлос Эскотет пообещал прибыть в Венесуэлу, чтобы добиться освобождения коллег. Глава Banesco также заявил о готовности сдаться властям в обмен на своих подчиненных.
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