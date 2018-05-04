США пытаются изолировать Венесуэлу, заявила Захарова

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро , оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы в пятницу призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.

ЦИК России приняли приглашение венесуэльской стороны и направят делегацию для участия в международном сопровождении предстоящих выборов, сообщила Захарова на брифинге.

Она отметила, что извне не стихают призывы к бойкоту выборов, а в Вашингтоне не отказываются от курса на насильственную смену власти в Каракасе и продолжают давление на власти страны. «В Вашингтоне… пытаются просто изолировать Венесуэлу, конечная цель… ужесточение санкций, включая нефтяные, она очевидна — это провоцирование долгового кризиса и как следствие усугубление социально-экономического положения», — заявила Захарова. По ее словам, такие сценарии регулярно наблюдаются в других странах.

"Мы убеждены, что каковы бы ни были причины, формы политической борьбы, которая идет в Венесуэле между различными силами, каких бы порой противоположных подходов они не придерживались, — такое противостояние ни в коей мере не должно вести к разрушению венесуэльской государственности", — подчеркнула Захарова. По ее словам, роль международного сообщества в оказании помощи венесуэльскому народу, а не стравливании его. Предстоящие выборы — это важная возможность прийти к гражданскому примирению, отметила Захарова.