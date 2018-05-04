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США пытаются изолировать Венесуэлу, заявила Захарова
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США пытаются изолировать Венесуэлу, заявила Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вашингтон продолжает давление на Венесуэлу и пытается изолировать страну в преддверии президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы в пятницу призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.
В ЦИК России приняли приглашение венесуэльской стороны и направят делегацию для участия в международном сопровождении предстоящих выборов, сообщила Захарова на брифинге.
Она отметила, что извне не стихают призывы к бойкоту выборов, а в Вашингтоне не отказываются от курса на насильственную смену власти в Каракасе и продолжают давление на власти страны. «В Вашингтоне… пытаются просто изолировать Венесуэлу, конечная цель… ужесточение санкций, включая нефтяные, она очевидна — это провоцирование долгового кризиса и как следствие усугубление социально-экономического положения», — заявила Захарова. По ее словам, такие сценарии регулярно наблюдаются в других странах.
"Мы убеждены, что каковы бы ни были причины, формы политической борьбы, которая идет в Венесуэле между различными силами, каких бы порой противоположных подходов они не придерживались, — такое противостояние ни в коей мере не должно вести к разрушению венесуэльской государственности", — подчеркнула Захарова. По ее словам, роль международного сообщества в оказании помощи венесуэльскому народу, а не стравливании его. Предстоящие выборы — это важная возможность прийти к гражданскому примирению, отметила Захарова.
Ранее 16 из 34 участников недавнего Саммита Америк в Перу приняли заявление, в котором отметили, что считают предстоящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными. Страны призвали венесуэльское правительство провести президентские выборы с необходимыми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса, без наличия политических заключенных и с участием всех политических фигур. Правительство Венесуэлы в ответ выступило с протестом в связи с вмешательством во внутренние дела страны со стороны США и ряда стран Латинской Америки.
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