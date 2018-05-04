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Оппозиция Венесуэлы призвала граждан не участвовать в предстоящих выборах
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Оппозиция Венесуэлы призвала граждан не участвовать в предстоящих выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы призвал граждан страны не участвовать в предстоящих 20 мая выборах президента.
"Не участвовать в этих мошеннических выборах и оставить улицы пустыми, оставить их (сторонников властей) одинокими — как способ выразить наше неприятие режима Николаса Мадуро и выборного мошенничества 20 мая", — говорится в распространенном заявлении блока.
По мнению оппозиции, законные выборы должны были состояться в декабре, однако были самовластно перенесены на более ранний срок Национальным учредительным собранием, «незаконно созванным Мадуро».
"Круглый стол" призвал также кандидата Энри Фалькона, который выставил свою кандидатуру вопреки консолидированному решению оппозиции, не участвовать в выборах в этих условиях, снять свою кандидатуру.
Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.
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