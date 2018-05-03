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Матч «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению
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Матч «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Фото: Soccer News
В это время по каналу «Матч ТВ», который является основным вещателем матчей РФПЛ, покажут программу «Вэлкам ту Раша» (начало — в 16.25), а затем матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — "Зенит" (16.55).
Отметим, что в предстоящей встрече 29-го тура железнодорожники в случае победы станут чемпионами. Питерцам для попадания в зону Лиги чемпионов также необходима победы — пока команда идет на четвертом месте, отставая от ЦСКА на 2 очка.
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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