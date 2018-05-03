Матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — "Зенит" покажут в 23 странах мира, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Австрия — sportdigita Аргентина — GolTV Sudamerica
Боливия — GolTV Sudamerica
Венесуэла — GolTV Sudamerica
Гватемала — GolTV Sudamerica
Германия — sportdigita
Гондурас — GolTV Sudamerica
Доминиканская республика — GolTV Sudamerica
Колумбия — GolTV Sudamerica
Коста-Рика — GolTV Sudamerica
Мексика — GolTV Sudamerica
Никарагуа — GolTV Sudamerica
Перу — GolTV Sudamerica
Россия — «Наш футбол»
Сальвадор — GolTV Sudamerica
Словения — SportKlub 1 Slovenia
Чили — GolTV Sudamerica
Швейцария — sportdigita
Эквадор — GolTV Sudamerica Встреча пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.