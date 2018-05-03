В Обручевском районе прошел праздник испанского языка 

В Институте Пушкина прошел «День языка и культуры испаноговорящих стран».
В его организации приняли участие студенты Института Пушкина и РУДН из Аргентины, Венесуэлы, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Кубы и Мексики. Кураторами выступили студенты филологического факультета Рубен Лопес, Мелисса Руис и ведущий специалист отдела коммуникации и сопровождения проектов института Екатерина Атрашкевич.
Праздник был посвящен Дню памяти Мигеля де Сервантеса, который в Испании широко отмечается как День книги. Сервантес внес важнейший вклад в формирование литературного испанского языка, который сегодня является государственным языком в 22 странах.