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В Обручевском районе прошел праздник испанского языка
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

В Обручевском районе прошел праздник испанского языка 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина прошел «День языка и культуры испаноговорящих стран».
В его организации приняли участие студенты Института Пушкина и РУДН из Аргентины, Венесуэлы, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Кубы и Мексики. Кураторами выступили студенты филологического факультета Рубен Лопес, Мелисса Руис и ведущий специалист отдела коммуникации и сопровождения проектов института Екатерина Атрашкевич.
Праздник был посвящен Дню памяти Мигеля де Сервантеса, который в Испании широко отмечается как День книги. Сервантес внес важнейший вклад в формирование литературного испанского языка, который сегодня является государственным языком в 22 странах.
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