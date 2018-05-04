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Генсек ООН на следующей неделе проведет встречу с новым кубинским лидером
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Генсек ООН на следующей неделе проведет встречу с новым кубинским лидером 

ТАСС 44 минуты назад
ООН, 4 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе посетит Гавану, где проведет встречу с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, Гутерриш прибудет на остров 7 мая для участия в открытии 37-й сессии Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна. «В ходе визита генеральный секретарь встретится с председателем [Госсовета и Совета министров] Кубы Мигелем Диас-Канелем и другими высокопоставленными официальными лицами», — сказал Хак. Он добавил, что генсек вернется в Нью-Йорк во вторник, 8 мая.
19 апреля на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Мигель Диас-Канель был избран председателем Госсовета. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой государства и правительства. На этом посту Диас-Канель сменил Рауля Кастро, который как минимум до 2021 года останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.
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